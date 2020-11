Yari Carrisi, la confessione inattesa sulla sorella scomparsa: “…credo ancora che Ylenia possa…”

Yari Carrisi, il secondogenito della coppia Al Bano e Romina, interviene sulla scomparsa della sorella e confessa: “Credo ancora che Ylenia possa essere in giro.”

Yari Carrisi, il secondogenito della coppia Al Bano e Romina ha deciso di trasferirsi in India pur rimanendo sempre presente per i membri della sua famiglia. Il suo profilo Instagram è un continuo tributo ai posti incantevoli che solo in India ci sono; luoghi incontaminati e ricchi di sapori, odori diversi da quelli sia italiani che americani. Yari però con la sua profonda emotività, ricorda spesso i suoi familiari, soprattutto chi non c’è più come il caso del nonno Tyrone Power condividendone tra le storie di Instagram un antico scatto in bianco e nero che ritrae un giovane nonno materno. Un’occasione per ricordare le sue origini e per sottolineare come la sua lontananza dalla famiglia sia meramente fisica. Yari rimpiange di non aver mai potuto conoscere il nonno.

Yari Carrisi, la continua ricerca della sorella

Yari dedica un pensiero anche ad Ylenia, manifestando la convinzione secondo la quale Ylenia è viva. Nonostante siano rare le occasioni in cui Yari si conceda a delle interviste, lo stesso sulla sorella ha ammesso: “Io sono aperto, credo ancora che Ylenia possa essere in giro. Non credo per niente a quella storia che si sono inventati del fiume che fa buchi da tutte le parti. ” Il 38enne espresso il punto con fermezza.

Yari ha ammesso altresì di aver tante volte cercato la sorella: “Molte volte ci son arrivate notizie e io son partito subito: sono andato a Panama, sono andato in giro a seguire queste indicazioni, queste tracce”.

