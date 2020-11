Malena Nazionale ci invita a giocare insieme: “Zona rossa, arancione o gialla? Fammi sapere dove ti trovi”, con lei il lockdown si sopporta meglio.

Dalla sempre conturbante e spregiudicata Malena Nazionale arriva un giochino interessante che riguarda la zona rossa, arancione o gialla. L’attrice di film per adulti cerca di intrattenere i suoi tanti followers ogni giorno con dei post super bollenti.

Ed ogni volta il risultato è più che ottimo. La 38enne pugliese fa sfoggio del proprio fisico, da sempre desiderabile ed anche oltre. Ma alle indubbie qualità estetiche delle quali è dotata, Malena abbina anche l’umorismo ed una certa inclinazione a sapere scherzare. Per cui ecco che, con cadenza pressoché quotidiana, la donna invita i propri fans a prestare qualche istante per completare qualche giochino improvvisato su Instagram. Ora ha escogitato questo sui social, ed i suoi ammiratori apprezzano.

Zona rossa, grazie a Malena diventa una bella parola

“Fammi sapere se vivi in zona rossa, in zona arancione od in quella gialla”, scrive Malena. Che invita i propri fans a farsi avanti. Con l’entrata in vigore del primo lockdown e di una serie di tante restrizioni che si sono protratte fino a fine anno (e che andranno avanti ancora per diverso tempo, n.d.r.) la pugliese ha dovuto inventare dei nuovi modi per continuare a lavorare.

