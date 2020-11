Alba Parietti davanti la porta rossa, eleganza e stile – FOTO

Alba Parietti incanta il pubblico con eleganza e decisione. Mani in tasca e cappotto che non passa inosservato

Visualizza questo post su Instagram @grandefratello.vip5 @canale5_fanpage_ tra poco #dress @bettaguerreri @vhernier Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 9 Nov 2020 alle ore 12:38 PST

Alba Parietti direttamente nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl ed opinionista fuori la porta rossa della casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa a suo figlio Francesco Oppini. Tra i due il rapporto non è uno qualsiasi come tra mamma e figlio ma le cose sono un po’ complicate. I due però sono pronti a risolvere tutto.

I due si sono incontrati fuori dalla casa di Mediaset e lo scambio è stato affettuoso. Lui prima di incontrare mamma Alba ha confessato di essere stato un figlio un po’ “stro..o” ma nel vederla è scoppiato in lacrime: “Ti ho detto di venire al “Grande Fratello perché pensavo potesse essere importante – gli ha detto Alba Parietti -, ti ho detto vai come se fossi al militare, invece sono uscite cose che non pensavo”.

Poi un pensiero dolce per alcuni concorrenti, da parte dell’opinionista: “Io devo ringraziare Tommaso perché ti è stato amico, e anche Elisabetta ed Enock, perché alle volte bisogna confrontarsi. E’ strano trovarsi qui ed è strano non essersi riusciti a dire delle cose se non adesso”.

Francesco in lacrime dice di aver capito tutto: “Il tempo è prezioso e bisogna esprimere le proprie emozioni, non sono mai stato così emozionato di vederti e ho capito che devo risolvere i problemi con te“.

Alba Parietti, cappotto fucsia ed uno sguardo da tigre

Visualizza questo post su Instagram @grandefratello.vip5 @albaparietti @alfosignorini @francesco_oppini_82 Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 9 Nov 2020 alle ore 1:26 PST

Alba Parietti è sempre stata una donna che ha fatto sognare. E anche oggi che non è più una giovincella non arretra di un millimetro. Stupiscono le sue foto in costume o in intimo postate su Instagram ma a lei bisogna tributare anche la sua classe ed eleganza, senza dimenticare il suo carisma.

Di certo Alba non le manda a dire e ieri lo ha dimostrato parlando negli occhi al figlio. Su Instagram ha postato il momento prima di incontrarlo posando davanti alla porta rossa del Grande Fratello Vip. Non ha aggiunto spiegazioni ma ha taggato solo il programma condotto da Alfonso Signorini e messo alcuni hashtag.

Alba è bellissima e lascia tutti senza fiato. Posa serie, con uno sguardo da pantera che rapisce. Occhi molto truccati come alche le sue labbra carnose di u rosa, quasi fucsia intenso che si accostano perfettamente al suo cappotto fucsia. Impossibile passare inosservata.

Sotto tutta di nero, con pantalone con la piega e tacchi. Il corpetto non si lascia intravedere. Mani in tasca e volto serio, piega ai capelli impeccabile e una mise eccezionale.

