La cantante spagnola Ana Mena è ancora una volta sotto i riflettori di una bellezza senza confini. La nostalgia dei fans si fa sentire

Scossa da un forte richiamo di nostalgia, la splendida cantante spagnola, Ana Mena è tornata a far parlare di sè direttamente dagli interni del suo ufficio discografico. Dal suo arrivo in Italia, la scalata al successo non aveva mai assaporato brusche frenate, come al giorno d’oggi.

Il talento divino che induce Ana e i suoi fans a ricongiungersi è purtroppo separato da una scìa malvagia che risuona come un turbine in tempesta. Eppure tutto andava per il verso giusto dal suo arrivo in Italia, ma c’è mancato un “pizzico” affinchè tutti i suoi sforzi per ritagliarsi un posto tra i big del mondo della musica finissero per essere svaniti.

In una carriera ancora tutta da scrivere, per Ana Mena è tempo di “coccolarsi” ciò che ha seminato. Soprattutto durante questa estate, quando il destino l’ha avvicinata al cantante rapper, Rocco Hunt.

Il duo musicale ha già fatto la storia con il brano “A Un Passo Dalla Luna”, che poco dopo il successo sul palcoscenico del “Vodafone Award 2020” di Otranto prima ha ottenuto la vetta della classifica delle hit più ascoltate dell’estate. Poi ha raggiunto inaspettatamente un traguardo inarrivabile, divenendo Triplo Disco Platino!

Ana Mena, “A un Passo” più lontano dal recente successo: “maledetta” nostalgia

Visualizza questo post su Instagram 🍂🍂🍂 Un post condiviso da Ana Mena (@anamenaoficial) in data: 2 Nov 2020 alle ore 12:00 PST

Non è certamente un bel periodo quello che Ana Mena trascorre in questi giorni. La cantante rapper di origini spagnole è costretta ad arrestare la sua forte ascesa in pubblico, a causa della pandemia da Covid-19. Anche il suo Paese è “bersagliato” continuamente dai contagi e per ora si limita a dare il suo supporto in termini moralistici.

Questo “dannato” dilungarsi del “mala tempora”, però non è scevro da sofferenze interne e in particolare nostalgie di ritrovarsi al centro dell’attenzione, proprio come è abituata a fare. In questo difficile contesto, Ana Mena si sente in dovere di infondere forza e coraggio ai suoi appassionati, nell’attesa di tornare a scatenarsi più di quanto avesse fatto finora.

A dominare la scena dei suoi scatti su Instagram, in questi casi sono i selfie incandescenti che mettono in risalto ogni punto della sua immensa bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Selfies show ❤️ (mi mancate / os echo de -) Un post condiviso da Ana Mena (@anamenaoficial) in data: 9 Nov 2020 alle ore 12:06 PST

E’ impossibile non notare l’incredibile purezza esteriore, nonchè semplicità interiore, di una “diva” divisa tra fascino e note musicali, destinata a far parlare di sè ancora a lungo

