Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta sbotta contro gli autori: diventa una furia nel pomeriggio. L’ex tronista di Uomini e Donne si è arrabbiato per qualcosa accaduto oggi

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti più indiscussi di questo Grande Fratello Vip. Appena uscito da una nomination che lo ha atterrito: l’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è stato punito dagli autori per aver spifferato nella casa un po’ di informazioni che ha appreso quando è stato fuori dalla casa per qualche giorno. Per questo motivo è stato messo in nomination d’ufficio in un televoto che si è concluso ieri e che lo ha visto vincitore.

Andrea Zelletta si scaglia contro la regia del Grande Fratello: “Siete davvero degli str***i”

Ora può respirare un po’ e oggi si è messo in giardino a prendere il sole insieme ai suoi amici, quando all’improvviso qualcuno ha cominciato ad urlare fuori dalla casa. Ogni tanto qualcuno va fuori Cinecittà a urlare messaggi ai concorrenti nella casa, e ogni volta che succede la regia mette la musica per coprire queste voci. Oggi i ragazzi hanno urlato qualcosa per lui, e proprio mentre cercava di capire cosa stessero per dirgli, è partita la musica. Il ragazzo si è molto arrabbiato: “E toglietela questa musica!” ha sbottato. “Siete proprio degli str***i“.

