Anna Tatangelo da bambina non immaginereste mai com’era. La FOTO

Avete mai visto Anna Tatangelo da bambina? Oggi vi mostreremo una foto di quando era piccola, impossibile riconoscerla. Guardate com’era

Una donna di classe, sensuale, di un talento indiscusso che con la sua musica si è fatta conoscere dall’Italia intera e non solo. L’abbiamo conosciuta con “Essere una donna” sul palco dell’Ariston che le ha aperto le porte per un mondo tutto da esplorare. Stiamo parlando di Anna Tatangelo, cantante e ex moglie di Gigi D’Alessio, oggi ha trentatré anni ma com’era da bambina? Scopriamolo insieme.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Barbara Pedrotti affacciata alla finestra di casa sua a Milano, che malinconia-FOTO

Anna Tatangelo, com’era da bambina?