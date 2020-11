Antonella Elia raggiante di prima mattina, chissà per cosa sorride-FOTO

La Elia pubblica una foto di mattina in cui appare raggiante appena sveglia con un sorriso immenso, chissà perché

Antonella Elia è sorridente di prima mattina, condivide uno scatto in cui ha un sorriso immenso e nella didascalia scrive:“Iniziare la settimana con il sorriso è rigenerante quasi quanto iniziarla con una buona colazione”. Un messaggio di positività non da poco, dal momento che ad oggi è difficile svegliarsi con il sorriso, vista la situazione in cui nuovamente siamo coinvolti per il virus che incombe.

Antonella Elia e il suo Grande Fratello Vip da opinionista

La Elia è l’opinionista del Grande Fratello Vip di quest’anno, al fianco di Pupo. Ha preso il posto occupato l’anno prima da Wanda Nara. Due personalità completamente opposte. La Elia non se le manda a dire e interviene ogni volta che può nelle dinamiche della casa, criticando e sgridando i concorrenti. Sono molti infatti che le rispondono a tono poiché sa essere molto invadente quando ci si mette. Ma d’altronde è stata scelta proprio per il suo carattere a ricoprire il ruolo di opinionista. Fortunatamente al suo fianco c’è un Pupo molto più morbido e delicato nel commentare le varie vicende.

A quanto pare la Elia tiene con sè in puntata, un libretto nero in cui si appunta tutte le cose che l’hanno colpita e a cui vuole ribattere. Mentre un episodio divertente riguarda le prime puntate del Grande Fratello, la Elia infatti teneva una copia del giornali Chi per ricordarsi tutti i nomi dei concorrenti. Insomma una forza della natura la Elia, che continua a regalare chicche anche dopo aver partecipato a Temptation Island Vip. Se per la sua carriera sembra essere un periodo fortunato, non si può dire lo stesso per la vita sentimentale.

Infatti dopo Temptation Island e la burrascosa vicenda con il fidanzato Pietro. Non è chiara la loro relazione al momento. Pare che Pietro voglia riconquistare il cuore di Antonella dopo i suoi scivoloni, certo la Elia non è stata una santa nel programma. Chissà se la Elia vorrà concedere la grazia a Pietro, staremo a vedere.

