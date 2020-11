Ballando con le Stelle, le parole di una concorrente a Milly Carlucci provocano il caos

“Gratitudine e amarezza” per una concorrente di Ballando con le Stelle. Dopo l’ultima puntata, lo sfogo sui social colpisce direttamente la conduttrice Milly Carlucci

Vittoria Schisano, che in coppia con Marco De Angelis è stata provvisoriamente eliminata dalla gara di Rai 1, ha qualcosa da dire a Milly Carlucci. La concorrente, in attesa dell’ultimo ripescaggio che si terrà sabato prossimo, si è lasciata andare ad uno sfogo attraverso i canali social, in cui mostra alla conduttrice “gratitudine e amarezza“.

Proprio durante la scorsa puntata, la stessa Milly aveva ringraziato Vittoria per la partecipazione al programma, in quanto simbolo della lotta per la legge contro l’omotransfobia.

“Sono felice che tu abbia preso parte a questo programma e che abbia voluto condividere con noi il tuo racconto“: queste sono state le parole della Carlucci.

Ma Vittoria sembra non aver preso bene l’eliminazione. Ecco che cosa ha scritto in un lungo post su Instagram.

Vittoria Schisano: la frecciatina rivolta a Milly Carlucci

“Cara Milly ho deciso di fare questo post per ringraziarti pubblicamente della grande opportunità che mi hai regalato“: così inizia il lunghissimo post di ringraziamento che Vittoria Schisano ha indirizzato alla conduttrice della gara. La concorrente, eliminata nel corso dell’ottava puntata, ha reso merito a Milly Carlucci per la “dolcezza e la dedizione” con cui è riuscita a portare avanti la trasmissione, anche in tempi di Covid.

“Per amor del vero sento di dire che sono stata l’unica concorrente a cui non è stato mai regalato un punto fra tesoretto e prove varie ma anche l’unica a cui hai dedicato un ringraziamento speciale“. Le parole della Schisano, intrise di gratitudine e di emozione, sembrano ripercorrere con soddisfazione il percorso compiuto, nel quale ogni piccola vittoria è stata pienamente guadagnata.

La concorrente, tuttavia, accennando al ripescaggio che si terrà il prossimo sabato, non ha potuto non mostrare un pizzico di amarezza. “Oggi ritornerò in Rai ad allenarmi e sabato prossimo ballerò ancora una volta per me stessa e tutti quelli che sperano venga ripescata, ma con tutta sincerità credo non andrà così“.

La Schisano sembra quindi aver abbandonato l’idea di poter essere ripescata, in quanto – come da lei sostenuto -, il destino delle coppie al ripescaggio sarebbe già scritto.

“Ad essere ripescati saranno Elisa e Raimondo” – ha chiosato Vittoria, certa che il rientro in gara sia ormai prossimo per i due concorrenti, amatissimi dal pubblico.

