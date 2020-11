Barbara D’Urso choc a Domenica Live: “Non ci credo…”

Altra puntata ricca di colpi di scena a “Domenica Live” di Barbara D’Urso. La conduttrice non riesce a capacitarsi…

E’ stato uno stralcio teatrale quasi da film dramamtico, uno degli ultimi scorci della puntata di “Domenica Live” del fine settimana scorso. Il programma condotto da Barbara D’Urso in questi periodi richiama spesso il tema dell’emergenza sanitaria, che tiene il pubblico da casa col fiato sospeso.

Nell’ultima settimana si sono registrati più di 400 decessi giornalieri, per mano del virus, in Italia. Il tragico dato del Ministero Della Salute ha riservato spiacevoli sorprese anche ad alcuni autori e attori famosi del mondo dello spettacolo.

Uno fra questi, che ha generato pianti di commozione e dolore, nello studio di Barbara D’Urso è certamente la scomparsa di Stefano D’Orazio, ex batterista e cantante dei “Pooh“. La conduttrice partenopea ha riservato un omaggio speciale all’ex baluardo della musica anni ’70, durante l’ultima puntata. Poi l’atmosfera si è calata nuovamente nella realtà dei pettegolezzi nazionali, che hanno ancora una volta riservato colpi di scena incredibili

Barbara D’Urso e una “frase” che non ti aspetti

Non è nuova dallo svelare in anteprima, i momenti più importanti che possono cambiare da un momento all’altro la vita dei Vip. Mi sa che questa volta, la nostra “Carmelita” D’Urso sia arrivata all’appuntamento, con il pettegolezzo, con nettissimo e ingiustificato ritardo: non da lei!

Il silenzio in studio è calato d’improvviso quando uno degli ospiti di “Domenica Live” dell’ultima puntata ha preso la parola e ha esternato dichiarazioni che evidentemente non erano presenti nella “scaletta” delle programmazioni della presentatrice Mediaset.

Parliamo di Marco Baldini, il conduttore radiofonico fiorentino che ha lavorato per anni a “braccetto” con il più famoso showman Rosario Fiorello. Marco ha esordito in studio con una sopresa davvero emozionante: “Dovete sapere che a 61 anni non sono più padre…”. Da oggi a parlare per sè sarà il figlio, appena nato.

Una dichiarazione sconvolgente per Barbara D’Urso che una volta appresa la notizia è rimasta con gli occhi pieni di stupore, prima di tirar fuori uno striminzito “No, non ci credo”.

L’ospite continua poi a raccontare che da quando si è reso protagonista lui stesso del taglio, del classico cordone ombelicale in sala parto ha deciso di dare credito esclusivamente alla paternità, prendendosi cura di ogni singolo dettaglio di crescita del piccolo Leonardo

