Barbara Pedrotti affacciata alla finestra di casa sua a Milano, che malinconia-FOTO

La Pedrotti condivide una foto di se stessa affacciata alla finestra di casa sua a Milano, appare una grande malinconia

Barbara Pedrotti affacciata alla finestra di casa sua a Milano, una foto in bianco e nero è emblematica perché descrive questo momento terribile. Traspare tanta tristezza ma un barlume di speranza nelle sue parole: “I colori, come la bellezza, sono negli occhi di chi guarda. Buona giornata a tutti”.

Barbara Pedrotti e il saluto al giro d’Italia terminato qualche giorno fa

La Pedrotti qualche giorno fa ha terminato il suo lavoro con il giro d’Italia per quest’anno. Ha voluto scrivere un post dedicando alcune parole a questa esperienza:”Apro gli occhi che ci siamo, anche questo mio ennesimo Giro d’Italia sta volgendo al termine. Mi sembrano passati pochi minuti da quando per la prima volta nel 2008 ho calcato il palco della Corsa rosa e invece eccoci qui all’ultima tappa del Giro 103″. Finita l’esperienza e rientrata a casa a Milano, si è ritrovato dopo aver assaporato la libertà, nuovamente chiusa in casa.

Il secondo lockdown è arrivato, ma almeno ha potuto terminare il suo lavoro e anche il Giro si è concluso. Ormai se si riesce ad organizzare un evento importante come questo bisogna esserne grati perché è già tanto, poteva non tenersi affatto questo momento importante per l’Italia. Ora attenderemo nuove opportunità ed esperienze. Nell’attesa la Pedrotti riprende ad allenarsi con la sua bike da casa, perché lo sport è una delle cose che ama di più.

Molti trascorreranno infatti la quarantena così tra sport casalingo, passeggiate con i cani per chi li ha e smart working per chi è nella condizione di poterlo praticare. Infatti la Pedrotti scrive sotto ad una foto mentre porta il suo cane a passeggio:” Nani pronti per la passeggiatina della mattina, poi si torna, super colazione e via con il lavoro”.

