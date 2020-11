Beautiful, anticipazioni puntata 11 novembre: l’abbraccio inaspettato

Beautiful, anticipazioni 11 novembre: Bill sta tramando nell’ombra all’insaputa di Ridge e Thomas. Nel frattempo padre e figlio…

È un momento molto delicato per Ridge: sta per scoprire la verità riguardo a suo figlio e non è sicuro di riuscire a sopportare le conseguenze che questa verità porta con sé. Il suo matrimonio con Brooke è appeso ad un filo, mentre il tenente Sanchez continua a fare pressing su di lui per parlare con Thomas. Nel frattempo Brooke è impegnata in un’intensa discussione con Bill. Nonostante i due si trovino sulla stessa lunghezza d’onda, la donna non può permettere che Bill parli male di suo marito. Anche lei è d’accordo sul fatto che Thomas è una figura scomoda, ma non è pronta ad ammetterlo così facilmente.

Beautiful, anticipazioni 11 novembre: Bill ha in mente qualcosa

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas cederà, rivelando a Ridge di essere coinvolto nella morte di Emma. Il ragazzo metterà tuttavia le mani avanti: non è stato lui ad ucciderla, si è semplicemente accorto del suo incidente e non ha fatto niente per salvarla. Ridge sarà sconvolto dalla notizia. Adesso suo figlio rischia una condanna per omissione di soccorso e lui non sa come fare per tirarlo fuori dai guai. Preso da un moto di compassione verso Thomas, lo abbraccerà e gli dirà che tra età un modo per risolvere tutto.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Bill ha un piano e farà di tutto per farsi aiutare da Brooke. Di cosa si tratta? Appuntamento alle prossime anticipazioni!

