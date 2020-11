Belen Rodriguez e quella confidenza intima: “Piango ogni volta” – FOTO

Belen Rodriguez e la confessione inaspettata su Instagram che commuove. Parole d’amore per il suo ometto

Belen Rodriguez ed il suo cuore di mamma. L’argentina è una delle donne più seguite, ammirate e spiate dello spettacolo italiano tra amore che iniziano e che finiscono, copertine, programmi tv e scatti suoi social che attirano l’attenzione.

Questa estate su di lei se ne sono dette di tutti i colori su i suoi amori, sul perché sia finita o meno con Stefano De Martino con tanto tanto gossip. Ma Belen oltre ad essere un’icona sexy è anche una mamma, una dolce mamma, di Santiago, il suo piccolo ometto nato proprio dalla storia d’amore con il ballerino e presentatore.

Da quello che si vede su Instagram, Santi, come lo chiamano in famiglia, vive con mamma Belen che lo riempie di coccole e si diverte a giocare con lui ma anche a cucinare, piccolo ma affabile aiutante in cucina. Proprio a Santiago mamma Belen ha dedicato delle bellissime parole.

Belen Rodriguez e la dedica a Santiago, commovente

Belen Rodriguez apre il suo cuore a Instagram e mostra il suo lato più dolce e tenero, quello di mamma. Lo fa con un post tutto dedicato al suo piccolo Santiago.

Un dolce pensiero scaturito nel vederlo crescere sempre di più, giorno dopo giorno che diventa un ometto, ma nonostante questo lei ci sarà sempre. “Tu cammina, cresci, vai in alto. Mi troverai eternamente dietro di te a sorvegliare i tuoi passi…. #B”.

Poche ma intense parole che hanno commosso il web. Tantissimi i commenti al post e tra questi spunta anche la confessione di Belen. “Piango ogni volta che lo vendo entrare a scuola” ha scritto Belen che non ha nascosto di essere un po’ fragile in questi momenti.

Una confessione intima e tutta da mamma che la showgirl non ha affatto nascosto e che ha voluto condividere pienamente con il suo pubblico.

Ha accettato anche alcuni consigli delle mamme, molte delle quali hanno anche ironizzato di come sia più grande lo zaino di Santiago. E Belen ha acconsentito ridendo e con gli occhi a cuoricino, tutti per il suo piccolo grande uomo.

