La vita di Beppe Fiorello, dalla sua carriera alla sua famiglia

Cosa sappiamo sulla vita di Beppe Fiorello? Oggi vi sveliamo qualche curiosità riguardo alla sua carriera, la famiglia e gli hobby

Conosciamo tutti Beppe Fiorello, all’anagrafe Giuseppe, attore, produttore e fratello di Rosario. Insieme sono due artisti a trecentosessanta gradi e il pubblico italiano li adora e li stima profondamente. Ma cosa sappiamo su Beppe? E’ nato a Catania il 12 marzo del 1969, è sposato dal 2010 con Eleonora Pratelli ed ha due figli, Anita e e Nicola.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Tommaso Zorzi furioso con Massimiliano Morra, scoppia la lite nella notte

Beppe Fiorello, cosa sappiamo della sua vita?

Beppe Fiorello è un attore, produttore cinematografico e sceneggiatore che ha iniziato la sua carriera nel 1998, anno del suo esordio. Da sempre ha seguito le orme del fratello e spesso è stato paragonato alla sua grandezza. Proprio come lui, terminati gli studi, Beppe comincia a lavorare nei villaggi turistici in qualità di tecnico delle luci, per poi diventare responsabile del settore intrattenimento e spettacoli, per il quale scrive e interpreta tutti gli spettacoli. Agli inizi degli anni novanta entra a far parte della storica Radio Deejay, diventando poi il primo speaker di Radio Capital Network. Nel 1996 grazie all’amico Niccolò Ammaniti, riesce ad avere il suo primo provino per l’adattamento cinematografico. Due anni dopo debutta in televisione con la serie Ultimo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Eva Henger | il tempo si è fermato | che corpo da favola | FOTO

Il grande Torino, Il bambino sull’acqua, Il cuore nel pozzo, I fantasmi di Portopalo e infine la fiction Il mondo sulle spalle. Per quanto riguarda il cinema, citiamo i film Terraferma, Magnifica presenza e Benvenuto presidente, sono solo alcun dei successi che hanno resa la sua carriera unica.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter