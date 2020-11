Bianca Atzei, posa sexy in questo secondo lockdown – FOTO

La cantante sarda si mostra in uno scatto sensuale in cui scrive: “Sto così”. E i follower impazziscono.

Visualizza questo post su Instagram A caso. Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei) in data: 4 Nov 2020 alle ore 1:04 PST

La bella Bianca fa sempre molto parlare di sé attraverso i suoi scatti social in cui mostra sprazzi di vita quotidiana e foto sexy.

Nota al grande pubblico per le sue canzoni e per la sua voce incredibile, partecipando più di una volta al Festival di San Remo. La sua consacrazione come personaggio televisivo è avvenuta con la partecipazione all’Isola dei Famosi dove è arrivata seconda.

La Atzei, grazie sempre alle sue doti canore, ha anche partecipato alla sesta edizione di Tale e Quale show approdando l’anno successivo al Torneo della stessa trasmissione.

Non solo musica nella sua carriera ma anche grandi amori, dei quali è stata protagonista anche attraverso le riviste di gossip come quello con Max Biagi naufragato nel 2018 e con l’attuale compagno Stefano Corti, inviato de ‘Le Iene’.

Occhiali sexy e sguardo penetrante