Bianca Guaccero ha condiviso una foto sui social network prima di andare in onda con ‘Detto fatto’: la bella presentatrice mostra il fisico perfetto per la gioia dei suoi ammiratori

Bianca Guaccero ha regalato un momento di pura bellezza e sensualità ai suoi 705 follower su Instagram. L’attrice veste con un completo blu, pantaloni e giacca, sotto a cui spicca una camicetta bianca scollata. Le scarpe con un tacco vertiginoso slanciano ancora di più la sua sinuosa figura dal fisico perfetto. Lunghi versi accompagnano la sua immagine. Sono le parole della canzone di Renato Zero, “L’amore sublime“, ed è proprio al cantante romano, che da poco ha compiuto 70 anni, che la presentatrice dedica un ringraziamento. Un invito ad assaporare i momenti di splendore che la vita ci regala: “Fate entrare l’amore!!! Il miracolo è qui”. Parole che sono un inno alla vita e a non chiudere le porte del proprio cuore anche in questo momento difficile della pandemia da coronavirus.

L’outfit blu della sensuale Bianca Guaccero