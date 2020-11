Bonolis allontanato al funerale di Proietti : finalmente la verità

La morte di Gigi Proietti ha scosso tutti, non solo il suo pubblico ma i colleghi di una vita che hanno partecipato al funerale. Durante il funerale dell’artista non sono mancate le polemiche.

La scomparsa di Gigi Proietti ha scosso tutti, sia il pubblico che l’ha sempre amato e continuerà a farlo, nonché i tantissimi colleghi che hanno avuto l’onore di conoscerlo personalmente e di collaborare con l’artista romano. Tra questi sicuramente Enrico Brignano, allievo di Proietti e ritenuto dai social suo erede. Proprio Brignano si è trovato al centro di una polemica scoppiata sul web: da alcuni frame che riprendono il funerale sarebbe apparso come se la compagna del comico romano – l’attrice Flora Canto – avesse fatto un gesto a Bonolis il quale nel frattempo stava consolando Brignano, fortemente scosso dalla perdita improvvisa del suo Maestro. Dal video in questione sembrerebbe come la Canto avesse chiesto a Bonolis di allontanarsi, per via dell’emergenza da Coronavirus. Il web non avrebbe preso bene questo gesto.

Funerale Proietti, la risposta di Flora Canto

L’attrice romana si dichiara scossa da quanto sentito e si è espressa dispiaciuta per ciò che è accaduto. “Ma secondo voi io potrei mai allontanare il signor Bonolis, nostro grande amico, per colpa del Covid, considerando anche che Paolo, Enrico e io siamo le persone più tamponate della terra perché facciamo programmi televisivi? Quando scrivete cretinate soprattutto inerenti a funerali e Covid, rifletteteci”.

Inoltre spiega anche il senso del gesto che è stato fortemente frainteso: “Al funerale di Gigi Proietti c’è stato un momento in cui Paolo Bonolis si è avvicinato a Enrico per consolarlo. In quell’istante Paolo ha detto a Enrico: …prima o poi tocca a tutti’. E io,ho detto: ‘A Pa’, non lo dire manco per scherzo… Faccio un gesto con la mano e dico: ‘Non lo dire neanche per scherzo che mi sento male’”.

Un gesto frainteso che ha scosso numerose polemiche gratuite, una mancanza di rispetto in un momento di forte concitazione.

