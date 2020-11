Investe un uomo e lo uccide. Caccia al pirata della strada

Incidente a Ostia. Caccia al pirata della strada che si è dato alla fuga dopo aver investito ieri un uomo, uccidendolo

Una tragedia incredibile si è consumata ad Ostia. Un incidente, avvenuto intorno alle 18.20 di ieri, 9 Novembre, ha condotto alla morte di un uomo. L’impatto si è verificato a poca distanza dalla chiesa di Regina Pacis e la sede del X Municipio, tra Corso Regina Maria Pia e via Angelo Celli.

Un’ auto ha investito un pedone; il conducente si è dato alla fuga senza prestare soccorso. La vittima non aveva con sè documenti, non è stata quindi ancora accertata la sua identità. A quanto pare si tratterebbe di una persona senza fissa dimora. A nulla sono serviti i tempestivi soccorsi del personale medico del 118. Nonostante abbiano tentato per più di mezz’ora di rianimare l’uomo, si è spento sul posto.

Incidente Ostia. Trovata auto del pirata della strada

Intervenute anche le forze dell’ordine. Rapide indagini hanno portato al ritrovamento dell’auto protagonista dell’incidente, una Bmw X6 grigia. La vettura si trovava in via Tagaste, a circa due chilometri di distanza dal luogo dell’impatto fatale.

Nessuna traccia del pirata della strada. Secondo i primi accertamenti dei poliziotti del commissariato del Lido di Ostia e degligli agenti della Polizia Locale, l’automobile non risulterebbe rubata ma il proprietario si trova al momento fuori Roma.

Altro scontro è avvenuto ieri, circa alle 16:30, al chilometro 34 dell’A12, direzione Civitavecchia. L’incidente ha coinvolto una Suzuki Vitara ed un’auto aziendale dell’Enel. I due conducenti di quest’ultima vettura sono rimasti illesi. Il guiatore della Vitara, un 68enne di Ladispoli, è rimasto ferito e trasportato al Policlinico Universitario Gemelli. Nell’auto anche il cane del 68enne: un setter. Ferito a causa dell’impatto è stato trasportato in una clinica veterinaria.

