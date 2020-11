Come avere un trucco perfetto ai tempi del coronavirus

Con l’utilizzo costante della mascherina, dovuto al virus, il trucco ha perso il suo effetto però c’è una soluzione

Difficile mantenere un trucco perfetto durante la pandemia, infatti l’utilizzo costante della mascherina impedisce al trucco di rimanere saldo sul nostro viso. Quando ci leviamo la mascherina infatti notiamo che il rossetto e il fondotinta rimangono attaccati alla mascherina e non più alla nostra pelle. Tuttavia c’è una soluzione per tornare ad avere un trucco impeccabile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Lockdown generalizzato, il governo ci sta pensando | C’è la data

Una famosa azienda di make up sta lavorando a un rossetto che non lascia tracce sulla mascherina

Kiko, l’azienda di cosmetici famosa in tutto il mondo ha decisione di fronteggiare la pandemia da coronavirus, che sta piegando moltissimi settori, tra cui il make up, con un invenzione apposita. Kiko annuncia infatti che stanno lavorano per creare dei rossetti che non lascino il segno sulle mascherine. A spiegare il progetto è stato l’amministratore delegato, Cristina Scocchia. Purtroppo la pandemia ha messo in seria difficoltà il mercato dei rossetti, infatti le vendite del prodotto sono calate notevolmente in questi mesi.

Anche su Amazon è stato rilevato che il prodotto che ha risentito di più sugli acquisti dall’inizio della pandemia, è stato proprio il rossetto. Con un calo delle vendite del 30% a livello globale quest’anno, su Amazon tra marzo e aprile le vendite sono calate del 15%. Tuttavia molte donne non sanno che c’è una soluzione efficace per poter indossare il rossetto, senza che rimanga incollato alla mascherina.

Esistono infatti da tempo, i rossetti Mat che sono quelli che appaino in modo opaco. Sono stati pensati appositamente per durare a lungo e non lasciare tracce. Alcuni di loro sono talmente potenti, in questo senso che per rimuoverli è necessario un liquido fatto apposta, che normalmente ti propongono in negozio quando acquisti il prodotto. Un’azienda molto forte nella produzione di questi rossetti e lipgloss, e a buon mercato, è la NYX. Ma questa tipologia di prodotto è abbastanza diffusa e quindi si trovano praticamente ovunque.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ana Mena, bellezza imperiale nel selfie incandescente: “Mi mancate” – FOTO

Altri prodotti validi sono dell’azienda Max Factor e della Pupa. Solitamente si chiamano matt lip fluid e si presentano sia sotto forma di rossetto vero e proprio, sia come rossetto liquido. Una soluzione efficace per chi non vuole rinunciare al proprio rossetto e alla bellezza, anche ai tempi del coronavirus.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.