Com’era Antonella Clerici a 16 anni? Pubblicato lo scatto inedito – FOTO

Una delle presentatrici italiane più note, Antonella Clerici, ha voluto condividere con il pubblico uno scatto inedito di quando era adolescente

È tornata su Rai Uno con il programma “È sempre mezzogiorno” Antonella Clerici, occupando nuovamente una fascia oraria a lei molto familiare. Per sedici anni ha infatti condotto “La Prova del Cuoco“, che dopo essere passato a Elisa Isoardi ha ufficialmente chiuso i battenti. Ma la conduttrice ha ritrovato il suo spazio all’interno del palinsesto quotidiano e lo ha fatto ancora una volta con un programma di cucina, contornato dalla sua simpatia e leggerezza. Il suo obbiettivo in un periodo come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria è anche quello di portare allegria. “Fare televisione ai tempi del Covid non è semplice laddove la grande sfida è tenere compagnia alle persone intrattenendole“, scrive sul suo profilo Instagram.

Lo scatto inedito: Antonella Clerici a 16 anni

Antonella Clerici non si tira indietro quando si tratta di condividere con il suo pubblico aspetti della propria vita e anzi, sul profilo social è la prima a pubblicare scatti inerenti alla sua sfera personale. Lo ha fatto anche pubblicando una foto inedita che la ritrae quando aveva 16 anni. “Quando ero giovane…“, sottolinea, mostrando il suo primo piano. La conduttrice è stata invasa di complimenti per la sua bellezza da amici, colleghi e sostenitori. Uno sguardo che incanta e che non ha perso la luce che possiamo vederle ancora 40 anni dopo quello scatto.

A partire dal 20 novembre il pubblico avrà modo di seguire la conduttrice in una nuova esperienza. Sarà infatti alla guida di “The Voice Senior“, una nuova versione del talent show che vedrà protagonisti gli over 60. A giudicare il loro talento sarà come sempre una giuria posizionata sulle note sedie rosse e che sarà composta da artisti di spicco. Ci saranno Albano Carrisi insieme alla figlia Jasmine, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino.

