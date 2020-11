Dayane Mello, l’abito cortissimo mette in risalto le gambe chilometriche – FOTO

Dayane Mello, la modella brasiliana attualmente concorrente del Grande Fratello VIP, propone all’interno della casa un outfit che lascia tutti senza parole.

Dayane Mello, la bellissima modella brasiliana dal 2014 in Italia, ha dato di recente molto da parlare: il suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia ha sicuramente dato adito a incomprensioni e atteggiamenti che non sarebbero stati graditi da chi segue il reality. Tuttavia, sono numerosissimi i sostenitori della Mello, come si evince dalla pagina Instagram momentaneamente non gestita personalmente dalla modella ma da qualcuno di sua fiducia che si prodiga a catturare le immagini che mettono in risalto la vera bellezza di Dayane. Nell’ultimo post è stato proposto un outfit della modella indossato all’interno della casa del GF Vip: abito cortissimo che risalta le gambe chilometriche, e scollato dalla parte superiore senza cadere nell’eccessivo o nella volgarità. Poco trucco, solo un filo di rossetto rosso fuoco che spicca sul viso della Mello, una vera femme fatale.

Dayane Mello, tra l’amore dei follower alle accuse del web

