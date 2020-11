Dayane Mello, vestito da censura nell’ultima puntata: il seno esplode – FOTO

Provocante e seducente come suo solito, la modella brasiliana Dayane Mello ha stupito tutti con l’outfit indossato nella diretta di ieri: il vestito non riusciva a contenere il seno. Fan in estasi

Quando si tratta di Dayane Mello, non possono non scaldarsi gli animi dei telespettatori. La modella brasiliana, sulla bocca di tutti per via del percorso al Grande Fratello, è riuscita anche ieri sera ad ammutolire i suoi sostenitori. Complice l’abito lungo sfoggiato nella diretta: dalla scollatura profonda e seducente, l’outfit non riusciva in alcun modo a contenere le sue “grazie”. Gli apprezzamenti dei fan si sono scatenati, ma qualcuno ha anche commentato con sottile ironia: “E lei pensava di essere vestita?“.

