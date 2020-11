La regina di Instagram torna in tutta la sua sensualità: si tratta ovviamente di Diletta Leotta, che mostra ai propri fans questa visione.

Da Diletta Leotta arriva uno scatto nel quale lei appare quasi alla stregua della Gioconda. Con una espressione di una semplicità disarmante, connotata però di un sorriso al quale non si riesce a resistere.

Da parte della 29enne giornalista originaria di Catania ecco quindi l’ennesimo modo per fare innamorare di sé migliaia di ammiratori. I followers che seguono le sorti della bellissima siciliana su Instagram sono tantissimi e vanno a comporre quello che è il suo esercito personale. La Leotta appare provocante come non mai, in tutta la sua genuinità. Non c’è bisogno di scoprirsi più di tanto, è sufficiente vederla sul letto, seduta, mentre guarda fuori campo. Lei se ne sta in tenuta domestica e fa sfoggio delle sue magnifiche gambe. Ma non è tutto, come potete vedere nella prossima pagina.