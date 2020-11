Elenoire Casalegno, gli shorts sono cortissimi. L’occhio cade proprio lì – FOTO

Elenoire Casalegno in formissima come sempre. Selfie in pantaloncini e maglia super corta: una vera bomba sexy!

Per Elenoire Casalegno l’estate non sembra essere ancora finita. Nell’ultimo selfie postato su Instagram, la conduttrice, sfoggiando un outfit bollente, ha messo in risalto le forme da adolescente. La maglia cortissima lascia scoperta la pancia piatta, mentre gli shorts, quasi inesistenti, indirizzano lo sguardo sulle snelle gambe: Elenoire non può non incantare. Con l’occhiale a forma di cuore ed i capelli che, sciolti, le scendono sulle spalle, la conduttrice fa perdere la testa davvero a tutti.

“Da sballo totale, beato l’uomo che può baciare le tue labbra…” – le commenta un fan.

Elenoire Casalegno: alcune curiosità su di lei

Ligure di origine, la bella Elenoire è nata a Savona nel 1976. Ad appena 18 anni, si è trasferita a Ravenna per partecipare ad un concorso per modelle: la fortuna sembrò baciare presto la Casalegno, che solo qualche mese più tardi si è ritrovata a debuttare in TV.

Il primo programma condotto fu “Jammin“, in onda su Italia Uno, dal 1994 al 1997.

Lanciata definitivamente da “Pressing“, in cui ricopriva il ruolo di valletta al fianco di Raimondo Vianello, Elenoire partecipò poi a svariate trasmissioni di successo, come “Scherzi a parte” e “Festivalbar“. La conduttrice, parallelamente, intraprese anche la strada di attrice, lavorando sia a teatro che nel cinema.

La vera passione della Casalegno è tuttavia la musica, anch’essa coltivata attraverso la conduzione di trasmissioni televisive e radiofoniche, come “Radio Zeta L’italiana“. Il suo curriculum vanta inoltre della partecipazione ad alcuni programmi in veste di opinionista, nonché della partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello VIP, nel 2016.

Elenoire ha avuto una figlia, Swami Anaclerio, da DJ Ringo, nata nel 1999. Dal 2014 al 2017, la showgirl è stata sposata con Sebastiano Lombardi, ex direttore di Rete 4.

Celebri le sue passate relazioni amorose, tra cui quella con Vittorio Sgarbi.

