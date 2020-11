Elisabetta Canalis via la vestaglia: slip e reggiseno è un sogno – FOTO

Elisabetta Canalis, la sua foto in intimo spacca. La vestaglia verde in raso si apre e lascia intravedere cosa sta sotto: slip e reggiseno. Che sogno.

Elisabetta Canalis, da Los Angeles manda a “fuoco” i follower di tutto il mondo: il suo scatto in lingerie è una bomba. Vestaglia di raso verde che rimane aperta proprio nel mezzo e lascia intravedere quello che sta sotto, reggiseno e slip. Un completino intimo sexy che manda in estasi chi la guarda. Lingerie nera con dettagli in pizzo e trasparenze sul reggiseno che creano un vedo non vedo assolutamente hot. Lo sguardo della ex velina è rivolto verso il basso, posando per chi le sta scattando questa foto magnifica. Quasi 20 mila like in 20 minuti, 1000 like al minuto in media per una foto capace di alzare le temperature.

La lingerie è di un brand italiano che confeziona completini sexy e assolutamente audaci: pizzi, reggicalze, slip con trasparenze…insomma, tutto ciò che serve per essere sensualissime. La Canalis ne è un esempio, i commenti sono tantissimi: tra cuori e dichiarazioni d’amore, l’ex velina sarda è certamente amatissima, oltre che super desiderata.

Elisabetta Canalis, in bikini è uno schianto

