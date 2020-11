Eva Henger, intimo rosso e fondoschiena da infarto: che donna – FOTO

Eva Henger continua a deliziare tutti i suoi follower con scatti fenomenali: la 48enne ha messo in mostra il suo fondoschiena da infarto.

Eva henger ha illuminato il web con uno scatto sbalorditivo. La stella ungherese ha sempre messo in mostra il suo corpo meraviglioso: tra film a luci rosse e calendari sexy, le sue curve da capogiro riescono a conquistare sempre la scena. L’ex attrice, ogni sera, posta foto spettacolari accompagnate da frasi molto profonde riportate nella didascalia. Questa volta la nativa di Gyor ha fatto impazzire tutti con uno scatto in intimo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Wanda Nara si toglie tutto, resta senza reggiseno: da favola – FOTO

Eva Henger fa impazzire i follower con uno scatto in intimo

La Henger, nell’ultimo scatto postato in rete, indossa un intimo davvero sexy di colore rosso fuoco. Il perizoma è sottilissimo e mette in risalto il suo panoramico fondoschiena. Le sue gambe da sballo non passano di certo inosservate, così come la bellezza disarmante del suo viso. Il post ha già catturato 16mila cuoricini. “Il Nero per cacciare quando il sole muore

Bianco è il colore per il lutto e il dolore. Oro per l’abito che la sposa ha indosso. E, per invocare l’incantesimo, il rosso”, ha scritto nella didascalia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Michela Quattrociocche sogna ad occhi aperti: sguardo irresistibile – FOTO

L’ex attrice dei film a luci rosse, qualche giorno fa, paralizzò il web con una fotografia in vasca da bagno: la 48enne stava praticamente nuda.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter