Da Eva Henger giungono alcuni scatti che fanno sognare. Tanti sono i suoi followers che la stanno incensando, lei è sempre tra le più belle.

È una bomba di seduzione sul punto di esplodere, Eva Henger. La 48enne proveniente da Győr, in Ungheria, ha sconfitto il tempo ed il suo implacabile scorrere. Forse avrà fatto un patto con il diavolo, in stile Dorian Gray, con qualche suo dipinto ad invecchiare al posto suo.

Non può esserci altra spiegazione infatti. Perché nell’ammirarla viene da chiedersi come possa fare lei ad apparire così incredibilmente bella e tonica. La Henger mostra un fisico da mozzare il fiato, da troncare respiro e parole. Bellissima più di chiunque altra, anche di sua Mercedesz, a detta di tanti. Lei batterebbe anche le più giovani in una ideale competizione. E molti uomini la sceglierebbero non solo per bellezza ed avvenenza ma anche per l’esperienza. Tra l’altro, tra i numerosi complimenti ricevuti, molti arrivano dalle donne. Il motivo è presto spiegato.