Francia, assalito da uno sciame di calabroni asiatici: morto 70enne per shock anafilattico

Dramma in Francia, dove un uomo di 70 anni è deceduto dopo essere stato attaccato da uno sciame di calabroni asiatici a Chalais, piccolo comune del dipartimento della Charente, nella regione della Nuova Aquitania. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dall’emittente France3, l’agricoltore venerdì scorso, 6 novembre, si trovava alla guida del suo trattore al quale aveva montato un tosaerba rotativo quando è stato assalito dagli insetti. Secondo le autorità francesi che si stanno occupando delle indagini, forse la vittima avrebbe involontariamente danneggiato il nido dei calabroni che lo avrebbero poi attaccato. Questi insetti, difatti, secondo gli esperti, diverrebbero molto aggressivi nel momento in cui qualcuno si avvicina o danneggia il loro nido.

Il 70enne è riuscito a chiamare un parente informandolo dell’accaduto e quest’ultimo ha lanciato l’allarme. Purtroppo, giunti sul posto, i medici ed i vigili del fuoco non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’agricoltore. La morte, dai primi accertamenti, come riporta France3, sarebbe sopraggiunta per shock anafilattico dopo le numerose punture. Il veleno dei calabroni intacca il sistema nervoso ed il cuore provocando la reazione letale, come accaduto all’agricoltore, soprattutto nel caso di morsi ripetuti.

Negli ultimi anni, come scrive France3, i casi di morsi letali di calabroni asiatici nel Paese d’oltralpe sono aumentati in maniera considerevole.

