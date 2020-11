È entrata solo da tre giorni nella casa del GF Vip eppure Giulia Salemi è già stata protagonista di un gossip lanciato da Alfonso Signorini e che vede coinvolto anche Enock Barwuah

Prima puntata ufficiale per Giulia Salemi, entrata nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso venerdì. Per lei questa è la seconda esperienza in due anni all’interno del reality che l’aveva vista arrivare in semifinale nella terza edizione. In quell’occasione si era resa protagonista soprattutto per il flirt nato con Francesco Monte e successivamente continuato per un breve periodo anche fuori dal programma. In molti hanno ritenuto che l’influencer non si sia goduta appieno quell’esperienza perché troppo coinvolta nella relazione e che questa potrebbe essere per lei una sorta di rivincita.

Per questo motivo Giulia è stata chiara: è entrata single ma non ha nessuna intenzione di avvicinarsi a qualche ragazzo. Per questo non ha preso positivamente la clip che Alfonso Signorini le ha mostrato nella puntata di ieri sera.

Enock interessato a Giulia? Lei chiarisce la situazione

Dopo il suo ingresso il conduttore aveva chiesto a Enock Barwuah cosa ne pensasse di Giulia. “Approvata, approvata alla grande” aveva sottolineato sorridendo. Il fratello di Mario Balotelli sembra averlo detto in maniera scherzosa, essendo anche fidanzato, eppure gli autori non si sono lasciati sfuggire la cosa. La mattina successiva alla sua entrata i due si sono dati il buongiorno con un bacio amichevole ma Stefania Orlando è intervenuta dichiarando “Ma vi conoscevate? No perché io ci ho impiegato un mese per farmi dare il bacio al mattino“.

Tutto questo è stato riportato in una clip mostrata a Giulia Salemi nel corso della diretta di ieri sera e l’influencer non ha esitato a mostrare il suo fastidio. “No, non iniziamo eh! Le musichette, questi video, sono cose che conosco già“, ha sottolineato per poi dichiarare che il carattere espansivo l’ha fatta avvicinare a tutti i ragazzi indistintamente.

Nonostante le frecciatine del conduttore Giulia è stata chiara. Non solo non c’è assolutamente nulla con Enock ma lei non ha nessuna intenzione di lasciare che un ragazzo intralci nuovamente il suo percorso all’interno della casa.

