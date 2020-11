Giovanna Civitillo e quel segreto su Amadeus mai svelato

Giovanna Civitillo svela la sua nuova rubrica a Detto Fatto, accanto a Bianca Guaccero, e si confessa su Amadeus. Ecco cosa ha svelato

Giovanna Civitillo e Amadeus sono una delle coppie più conosciute degli ultimi tempi, soprattutto dopo l’ultima edizione del Festival di Sanremo dove la donna era sempre in prima fila a supportare e acclamare il suo amore che ha reso l’evento ancora più bello del solito. Anche lei conduttrice, attualmente è impegnata con la sua nuova rubrica a Detto Fatto. Si intitola “Mission (im)possible” si alternerà con la rubrica che aveva anche lo scorso anno “Pazze per lo shopping”.

Giovanna Civitillo cosa confessa su Amadeus?

I due sono fidanzati dal 2003, quando si sono visti per la prima volta all’Eredità. Da lì la loro storia va a gonfie vele ed è nato anche un bambino di nome Josè. La Civitillo però, durante la sua ultima rubrica, ha confessato delle cose sul conto del compagno. “C’è poco da dirgli, non ha bisogno dei miei consigli, tranne che per l’abbigliamento – ha confessato la showgirl – Fosse per lui vestirebbe sempre uguale perché è pigro. – ha commentato – Per i “Soliti ignoti” per esempio ha una bella giacca ma adesso basta, è venuto il momento di cambiarla“. La moglie del noto presentatore ha poi rivelato: “Lui non è capace di usare i social, non gli interessa e non vuole imparare – ha spiegato – “L’unico modo è tirarlo dentro al mio account, che infatti è Giovanna Civitillo e Amadeus”.

Da quanto afferma Giovanna, è il conduttore che approfitta della bravura della compagna e utilizza il suo account. “Quando fa qualcosa mi manda la foto o il video e mi dice: ‘Li posti tu?’. Ma è veramente raro, anche perché Ama odia fare le foto“. Spiega la showgirl.

