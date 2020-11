Grande Fratello, nuova bestemmia nella casa? Il VIDEO è virale: stiamo parlando di Tommaso Zorzi. Però non è come sembra e nelle ultime ore sul web non si parla d’altro

Al Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai, e soltanto ieri Stefano Bettarini è stato squalificato definitivamente dal gioco per una bestemmia che ha pronunciato domenica mentre parlava con i suoi nuovi coinquilini. Oggi i telespettatori hanno sentito una bestemmia e dall’ultima persona che avrebbero voluto, in quanto uno dei preferiti di questa edizione: Tommaso Zorzi. Però state tranquilli, non è come sembra! Dopo aver rivisto il video svariate volte, molti del web sono riusciti a capire le sue esatte parole e non era assolutamente nulla di blasfemo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Grande Fratello Vip, il VIDEO della bestemmia diventa virale: ma non è come sembra

La voce non è di Pierpaolo. È Tommaso ma a me non sembra una bestemmia. #gfvip pic.twitter.com/aM948jMlgA — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) November 10, 2020

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Visualizza questo post su Instagram Arcangelo Gaybriele Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi) in data: 6 Lug 2020 alle ore 11:03 PDT