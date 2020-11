Grande Fratello, rissa sfiorata in studio durante la puntata: panico

Grande Fratello Vip, rissa sfiorata in studio durante la puntata: panico tra le persone presenti. Franceska Pepe ha raccontato di aver quasi aggredito Matilde Brandi ieri sera

Ieri è andata in onda la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip, e quelli più attenti hanno notato che in puntata, nello studio, qualcuno ha litigato. Stiamo parlando dell’esplosiva Franceska Pepe, che già qualche settimana fa in studio ha litigato con una autrice del programma. Ieri è stato il turno di Matilde Brandi: Franceska si è scagliata contro di lei dopo aver notato delle cose particolari che l’hanno fatta molto arrabbiare.

Franceska Pepe contro Matilde Brandi durante la puntata del Grande Fratello Vip: “Volevo strapparle la parrucca”

“Ho letto un tweet che dice che ieri è stata sfiorata una rissa tra me e Myriam Catania, non è assolutamente vero, io ce l’avevo con Matilde che dopo aver fatto l’amica, avermi chiesto il numero di telefono dietro le quinte e ogni volte a complimentarsi con me” ha esordito così Franceska, nelle sue storie di Instagram. “Dirmi “se vuoi un bicchiere di vino”, eccetera. Quando ho provato a fare un intervento alzando educatamente la mano, lei fa queste facce. Quindi andatevi a vedere i filmati perché si vede, e conferma la mia opinione che ho avuto su di lei all’interno della casa. Falsa, ipocrita e opportunista. Se potesse mi ammazzerebbe. Nella casa mi ha augurato che mi venisse tagliata una gamba. Le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che tiene in testa“.

Matilde replicherà a queste accuse della sua ex coinquilina?

