Grande Fratello Vip. Francesco Oppini ad Alba Parietti: “Cosa voglio da te”

Grande Fratello Vip. Francesco Oppini si confronta con la madre, la show girl Alba Parietti. Cosa si sono detti nell’ultima puntata

La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip è stata, come sempre, carica di emozioni e colpi di scena.

E’ stato squalificato l’ex calciatore Stefano Bettarini con un provvedimento disciplinare per aver pronunciato una frase blasfema. Era entrato in gara solo venerdì scorso.

Si sono svolti i festeggiamenti per il compleanno della contessa Patrizia De Blanck che ha spento ben 80 candeline. Per l’occasione le è stata data la possibilità di poter salutare la figlia, Giada, rispettando tutte le misure anti Covid19.

Grande Fratello Vip. Confronto madre – figlio

Protagonista della puntata è stata un’altra coppia formata da madre e figlio. Stiamo parlando di Francesco Oppini e Alba Parietti. La popolare show girl, infatti, ha avuto all’inizio un confronto con l’influencer e youtuber Tommaso Zorzi; lo ha ringraziato per la vicinanza a suo figlio. Poi ha fatto una sorpresa a quest’ultimo. Oppini si è sciolto in un fiume di lacrime. Quest’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip lo sta facendo riflettere sugli aspetti più importanti della sua vita e sui rapporti davvero significativi per lui; tra questi, ovviamente, quello con la madre.

Alba Parietti è una donna molto obiettiva, anche quando si parla del proprio figlio. Lo ha criticato duramente per la frasi misogene che si è lasciato scappare durante il programma. “Ti ho detto di andare come se partissi per fare il militare. Ho visto aspetti di te che non immaginavo. Ringrazio Tommaso perchè ti è stato amico, e anche Elisabetta ed Enock, perchè alle volte bisogna confrontarsi” – ha detto la showgirl. Ha poi aggiunto: “Molte cose non siamo riusciti a dircele se non adesso. E’ strano. Ci manchi però ci sei piaciuto qui anche se hai detto delle cretinate”. La Parietti ha portato inoltre i saluti degli amici e della fidanzata, Cristina, a Francesco Oppini.

Egli stesso ha replicato: “A 38 anni ho realizzato che devo risolvere il problema che ho con te. Sei tu mia madre, sei la sola che ho e tu hai solo me come figlio. Vorrei abbracciarti e fino ad ora non ho mai voluto farlo. Quando usciremo accadrà e non sarà solo per una volta”. Ha fatto poi una rivelazione importante: “Qui dentro mi è venuta voglia di essere padre e Cristina è la donna giusta.”

