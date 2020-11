Grande Fratello Vip, incidente nella casa: sangue e tanta paura

Grande Fratello Vip, grave ferita nella casa: grande paura per Massimiliano Morra che si è ferito con un chiodo o con un ago, calpestandolo e tagliandosi il piede

Paura nella casa del Grande Fratello Vip per Massimiliano Morra. Il concorrente si è ferito ad un piede mentre era in soggiorno con i suoi compagni. Ha calpestato un chiodo o un ago, non è ancora chiaro, e si è procurato una ferita estesa sotto la pianta del piede che probabilmente gli costerà addirittura dei punti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Grande Fratello Vip, paura per Massimiliano Morra: grave ferita al piede

Massimiliano Morra è uno dei concorrenti più discussi di questa edizione e, proprio ieri, è finito nel mirino di Tommaso Zorzi e del web in generale per alcune affermazioni contradditorie che ha esternato negli ultimi giorni nella casa, schierandosi prima da una parte e poi dall’altra durante un litigio tra Tommaso e Francesco con Dayane Mello. Stanotte lui e Tommaso hanno avuto una lite molto accesa che non avevano ancora avuto modo di chiarire. E poi la ferita: mentre era con i suoi compagni poco fa in soggiorno, si è fatto male e ora è stato portato in confessionale dove quasi sicuramente qualcuno si sta prendendo cura della sua ferita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

I ragazzi in questo momento sono molto preoccupati per lui e stanno aspettando sue notizie.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter