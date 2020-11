Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 novembre: crisi generalizzata

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 novembre: vari personaggi sono in crisi, prima tra tutti Gabriella, che sta vedendo naufragare il suo rapporto con Cosimo.

C’è molta tensione al Paradiso. Vittorio è rimasto molto deluso dal comportamento del nipote Pietro e adesso sta cercando un modo per rimetterlo in riga. Stefania ha ricevuto una delusione da Federico ed Agnese ha assistito alla lite furiosa tra Luciano ed Umberto. Nel frattempo, anche Gabriella, Laura e Roberta sono in crisi, anche se per motivi diversi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 novembre: una crisi generalizzata

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Vittorio ha deciso che Pietro affiancherà Rocco al magazzino. Per il nipote del capo, potrebbe essere una nuova occasione per ricominciare da capo. Dalle anticipazioni scopriamo tuttavia che il suo avviamento all’interno del magazzino non sarà poi così semplice.

Nel frattempo Gabriella e Cosimo sono ai ferri corti. La stilista deve realizzare alcuni abiti per le esigenti clienti del Club e sta trovando sempre più difficoltà nel conciliare vita privata e professionale.

Anche Laura è oberata di lavoro. La ragazza vuole riuscire a far diventare la Caffetteria rifornitore ufficiale della pasticceria del Circolo e la strada per realizzare i suoi sogni sembra tutta in salita. E poi c’è Roberta, che non sa cosa fare. Grazie alla sua insegnante è riuscita ad ottenere un posto a Bologna, ma avrà davvero il coraggio di lasciare tutto e partire?

