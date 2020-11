Grande successo per Ilaria Tullo, la stella nascente tra le web influencer più cliccate del mondo social: “schianto” giovanile

Visualizza questo post su Instagram #🤓 Un post condiviso da 𝓘𝓵𝓪𝓻𝓲𝓪 𝓣𝓾𝓵𝓵𝓸 👩🏼🌹 (@ilariatullo) in data: 22 Ott 2020 alle ore 1:22 PDT

La sua fama nel vasto mondo dello spettacolo non è ancora celebre, ma ben presto Ilaria Tullo cercherà di insediarsi come meglio può. La strada è quella giusta, non manca molto, ma una luce esterna in fondo al “tunnel” delle gavette già si intravede.

La nuova “stellna” del web già profuma di una bellezza sconfinata. Un grande successo proveniente dal basso della sua tenerissima età. Parliamo di una ragazza che nell’ultimo anno si è affacciata nel mondo degli adulti e subito si è presa il web a suon di “colpi di sole”.

Non si tratta di una donnina che ha dalla sua parte l’estrema cura al benessere estetico e fisico. O meglio non c’è alcun bisogno, almeno per ora di ricorrere a mezzi estremi. Ilaria Tullo già brilla di luce propria ed è destinata a fare la storia del web, con la speranza di entrare nelle “grazie” di cast e produttori dello spettacolo

Ilaria Tullo, “blond partner” di bellezza universale che si illumina al sole

Visualizza questo post su Instagram #lagodibarcis🏞 Un post condiviso da 𝓘𝓵𝓪𝓻𝓲𝓪 𝓣𝓾𝓵𝓵𝓸 👩🏼🌹 (@ilariatullo) in data: 17 Ott 2020 alle ore 11:50 PDT

Dall’alto della sua esperienza via social, Ilaria Tullo già vanta di un ottimo bagaglio di conoscenze altrui sui social network. Nel computo degli apprezzamenti, il suo profilo già è annoverato tra quelli di assoluto valore con 155 mila follower nel giro di pochi mesi.

Nonostante sia molto giovane ha già molti trascorsi da raccontare in famiglia e al pubblico, grazie agli innumerevoli viaggi in giro per il mondo. Da Ibiza, Parigi e Praga, fino a Mykonos: insomma i posti vacanzieri più glamour scelti dalla gioventù. Anche in Italia, oltre alla sua Genova si è aperta l’orizzonte di visita verso altri comuni caratteristici e artistici del Belpaese, come Firenze, Milano e Roma.

Nella vita è una studente “modello” di “Scienze Infermieristiche”, pronta a dire la sua, nella campagna contro il Covid, ma a sorprendere è l’istinto di bellezza che la rende unica sotto tanti aspetti. Quello fisico certamente è il più invitante: “piccole” forme crescono, ma per Ilaria Tullo, l’obiettivo è arrivare a toccare il cielo terso e soleggiato con un solo dito.

Visualizza questo post su Instagram #💕 Un post condiviso da 𝓘𝓵𝓪𝓻𝓲𝓪 𝓣𝓾𝓵𝓵𝓸 👩🏼🌹 (@ilariatullo) in data: 9 Nov 2020 alle ore 1:06 PST

Da sottolineare una bellezza giovanile stupefacente, costellata dal luccichìo dei suoi capelli: la “piccola” Ilaria ha davvero tutti gli ingredienti base per fare tanta strada

