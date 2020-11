Infermiera uccide 8 bambini e programma la morte di altri 9. Arrestata.

Un’infermiera di 30 anni del Chester Hospital avrebbe ucciso 8 bambini e programmato la morte di altri 9, durante il suo turno di lavoro.

Si tratta di Lucy Lebty, un’infermiera di 30 anni del Chester Hospital che è stata già interrogata qualche anno fa, per due giorni, dagli investigatori che hanno anche perquisito la sua dimora ma l’hanno dovuta rilasciare poi in attesa di ulteriori indagini.

Era stata arrestata nel 2019 per la morte di 8 bambini e per il tentato omicidio di 6 ma poi rilasciata per mancanze di prove, ora è finita di nuovo in manette per il tentato omicidio di altri 6 neonati. Quindi 9 in totale.

I primi sospetti

I sospetti sarebbero sopraggiunti ai medici dell’ospedale inglese nel 2015, quando le morti dei bambini nel reparto cominciarono ad aumentare. Vennero eseguite così delle indagini e i sospetti dei detective condussero tutti all’infermiera.

Dopo questa notizia il reparto del Chester Hospital venne declassato. I colleghi sono rimasti sorpresi da questa macabra vicenda poiché vedevano tutti quanti l’infermiera come una professionista amorevole.

La notizia è stata riportata dal quotidiano The Sun è ha stupito l’intero paese.

