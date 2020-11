Le due showgirls sono le protagoniste di una goliardica corsetta in preparazione della nuova puntata di domani.

Dopo il successo della prima puntanta dello show All Together Now in onda su Canale 5, il duo de Le Donatella si preparano alla seconda. Nel video pubblicato sul loro profilo Instagram in primo piano c’è Giulia Provvedi, una delle due cantanti protagoniste del programma televisivo. La biondissima cantante è in procinto di “correre” molto ironicamente verso la sorella Silvia per dirigersi verso gli studi Mediaset. Si presenterà davvero in abito sportivo alla prossima puntata dello show? Una cosa è certa: il bianco è un colore che le dona moltissimo. Soprattuto nella giornata incredibilmente soleggiata di oggi.

Le fans de Le Donatella: “Vogliamo anche noi una Giulia”

“Anche io la voglio una Giulia” ha esclamato una loro fan tra i commenti pubblicati in seguito al post sui social. A quanto pare il pubblico di All Together Now apprezza notevolmente la coinvolgente ironia e leggerezza appartenente al duo delle giovani ragazze di origini modenesi. Le definiscono “fantastiche”, aggettivo confermato anche dall’audience positivissimo riscontrato dal serale della scorsa settimana.

Le Donatella si preparano al meglio alla puntata di domani. Non resta ai loro sostenitori che attendere l’inizio del prossimo spettacolo continuando a gran voce a fare il tifo per loro.

