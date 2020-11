Lo smartwatch contro gli incubi, arriva la nuova app di Apple Watch

Arriva Nightware, l’app di Apple Watch che permette di far vibrare l’orologio quando si stanno facendo incubi. Aiuterà chi soffre di disturbo da stress post-traumatico

Ne ha dato notizia l’Ansa ieri appena l’Apple ha comunicato l’uscita del nuovo prodotto. L’app si chiama NightWare e funziona come un’app per il tracciamento del sonno, però questa aiuterà chi soffre di disturbi da stress post-traumatico a riconciliare il circolo circadiano notturno senza fare più incubi.

Ieri la notizia che la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato la nuova applicazione Nightware della Apple. Sempre più spesso le aziende di tecnologia si stanno adoperano per creare dispositivi efficaci per migliorare la nostra salute fisica e psicofisica e la Apple è una delle più all’avanguardia su questo fronte.

Nightware, l’app che limita gli incubi notturni: come funziona

Il sistema di funzionamento è abbastanza semplice: l’app ha bisogno di monitorare il sonno per un certo numero di notti, almeno 10 notti, per poter essere efficace. Nightware quindi monitorerà il battito cardiaco ed i movimenti delle persone durante il sonno e, utilizzando un algoritmo sviluppato in-house da Apple, riuscirà a capire se si stanno avendo degli incubi In tal caso emetterà delle piccole vibrazioni che faranno svegliare il soggetto.

Come dicevamo l’Apple vuole utilizzare il proprio orologio per migliorare la vita delle persone, un obiettivo su cui l’azienda sta investendo moltissime risorse negli ultimi anni. L’Apple Watch è infatti al momento in grado di rilevare la fibrillazione atriale e misurare il livello di ossigeno nel sangue, mentre il cardiofrequenzimetro è ancora al vaglio di prove e studi.

La Food and Drug Administration ha precisato che l’applicazione è stata oggetto di uno studio di 30 giorni su un campione di 70 soggetti di età, classe e sesso diversi. L’app, non ancora scaricabile, deve essere utilizzata dai pazienti con problemi diagnosticati insieme ai farmaci prescritti dal medico curante per il disturbo da stress post-traumatico.

