Ludovica Bizzaglia, capelli rossi e labbra piene: sembra una bambola FOTO

Ludovica Bizzaglia, capelli rossi e labbra piene: sembra una bambola. L’attrice che ha interpretato il ruolo di Anita in Un Posto al Sole diventa ogni giorno più bella che mai

Ludovica Bizzaglia è una delle attrici e delle influencer più amate del web. Ha intrapreso la carriera del cinema quando era davvero molto piccola, con i suoi capelli rossi e i suoi occhi ha conquistato veramente tutti. Ha ricoperto tantissimi ruoli nonostante sia ancora così giovane, e fino all’anno scorso è stata una delle protagonisti della famosa soap opera napoletana Un Posto al Sole. Un’occasione che le ha permesso di farsi conoscere anche dal pubblico del piccolo schermo che ancora non aveva avuto modo di conoscerla.

Ludovica Bizzaglia, bellissima nell’ultimo scatto di Instagram: toglie ogni volta il fiato

Anita è stata un importante interesse amoroso per Vittorio Del Bue, anzi, meglio dire il suo primo amore. Ha messo in crisi il giovane ragazzo che per diversi mesi l’è andato dietro, non riuscendo mai ad ottenere da lei la relazione che tanto sperava. Alla fine è riuscito a metterci una pietra sopra e i due si sono “lasciati” abbastanza in buoni rapporti, un momento molto commovente in cui Anita piangeva ma in realtà era Ludovica che, in lacrime, non riusciva a lasciare andare il suo personaggio.

Finito il capitolo di Un Posto al Sole, è andata avanti inaugurando la sua carriera da scrittrice: nell’ultimo anno ha scritto già due libri che hanno riscosso un grande successo.

