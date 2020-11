Ludovica Pagani, il top crop non lascia spazio all’immaginazione – FOTO

Ludovica Pagani colpisce tutti con il suo ultimo outfit: il top crop non lascia spazio all’immaginazione, magnifica.

Sorriso smagliante e contagioso quello di Ludovica Pagani, la bellissima influencer che ogni giorno colpisce i suoi milioni di follower con la sua bellezza. Il suo profilo è un omaggio alle sue curve, al suo viso dai lineamenti perfetti e perché no? Anche un plaisir per chi ama seguire le tendenze del momento. Top crop bianco mini e jeans: un outfit apparentemente semplice, in realtà non è così.

Il risultato è magnifico: il top crop è davvero corto e non riesce a trattenere la scollatura che straborda dal capo d’abbigliamento. Inoltre si intravede il piercing all’ombelico della giovane. Il jeans non è a vita altissima, ma le dona perfettamente, un denim blu classico che non passa mai di moda. Il taglio del jeans non si può vedere in quanto la foto è scattata poco più che a mezzo busto. La vera tendenza è il cappotto, il colpo d’occhio della mise, quel mix di colori che rende vivace tutto l’insieme.

Ludovica Pagani, l’assenza sui social

Un periodo di “assenza” della Pagani su Instagram: almeno, per quanto riguardano i post: quest’ultimo infatti sarebbe stato pubblicato a ben 5 giorni di distanza dal penultimo scatto, una collaborazione con un noto brand di gioielli. Diverse sono le foto sul profilo che mostrano la passione della Pagani per i bijoux. Le sue storie invece sono sempre ricche di brevi video o foto che la immortalano; tra queste, un primo piano della Pagani.