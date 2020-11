Maria Venier e la disavventura sui social: “E’ falso”

Mara Venier vittima di profili “fake”: la conduttrice ha scoperto un nuovo account su TikTok non gestito da lei

Visualizza questo post su Instagram Solo grazie a tutti 🎂🙏🏻 #compleanno Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 19 Ott 2020 alle ore 11:56 PDT

La creazione di “profili fake” che si spacciano per personaggi dello spettacolo sembra essere una sorte da cui nessun vip scampa. Neanche Mara Venier, l’apprezzatissima conduttrice di Domenica In, che ha di recente scoperto un fasullo account su TikTok che si spaccia per lei.

La conduttrice, molto attiva sui social, ha richiesto l’aiuto dei fan nel tentativo di bloccare questi utenti. Una situazione simile era accaduta un mese fa, quando Mara aveva domandato ancora una volta aiuto ai followers, affinché alcune pagine Facebook che operavano sotto il suo nome venissero chiuse.

Mara Venier vittima di “profili fake”: l’appello della conduttrice

L’unico social utilizzato da Mara Venier è Instagram. Attraverso questa piattaforma, la conduttrice di “Domenica In” ha modo di interagire costantemente con i suoi followers, e di rispondere loro in prima persona. Condividere momenti della propria vita e del proprio lavoro sembra essere un passatempo molto amato dalla presentatrice.

Spesso, nei suoi siparietti, Mara coinvolge anche il marito Nicola Carraro: i famigliari ed il lavoro sono infatti gli argomenti principali delle stories e dei video postati della conduttrice. In questo modo, la Venier è in grado di trasferire la sua genuinità sui social, arrivando direttamente ai cuori delle persone.

Tuttavia, anche lei, come molti altri vip, è vittima di profili fake.

Visualizza questo post su Instagram Nostalgia….❤️ #clubmomentidifelicita @provo2000 #claudietto # Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 7 Nov 2020 alle ore 11:42 PST

Di recente, infatti, la Venier ha rivelato che su TikTok è apparso un account che si spaccia per lei, e che è assolutamente da bannare. Ecco quanto ha specificato il suo sito ufficiale: “Questo profilo su TikTk è falso! Mara è solo su Instagram“.

Mara non è l’unica a subire gli aspetti negativi del mondo dei social. Molte star, anche di fama internazionale, cadono quotidianamente vittime di hackers o di profili falsi, che ne rovinano tra l’altro l’immagine pubblica. Fortunatamente, la conduttrice dispone di un elevatissimo numero di seguaci, che l’hanno subito aiutata a bloccare l’utente.

