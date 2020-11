Marika Fruscio, scontro con Diletta: “Non è una giornalista, so io perchè è lì…”

Marika Fruscio, parole di fuoco contro Diletta Leotta: “Non è una giornalista e non è preparata, sta lì solo perché …”

Scintille tra telegiornaliste sportive. E il bersaglio delle critiche è ancora una volta Diletta Leotta, che non manca mai di ricevere critiche. La sua bellezza e la sua bravura la mettono in primo piano in un mondo come quello del calcio che offre tanta visibilità. Spesso, però, la visibilità infastidisce, specie nel mondo delle donne dove si sa, si cerca sempre di primeggiare. Così, come se non bastasse Striscia la Notizia, il fortunato e ormai storico programma satirico ideato da Antonio Ricci, che punzecchia spesso la bella Diletta, ora l’attacco arriva da una collega. Si tratta di Marika Fruscio, attualmente in collaborazione con Top Calcio 24.

Marika Fruscio, l’attacco a Diletta

Molto forti le parole di Marika Fruscio: “Innanzitutto lei non è una giornalista, lo vorrei sottolineare è una brava presentatrice, ma si basa sulla bella presenza e sulla dialettica. Sul calcio non è preparata, preferisco Giorgia Rossi”. Parole forti, che potrebbero portare ad una risposta a distanza. Tuttavia, il volto noto di Dazn solitamente non ama rispondere alle provocazioni. Diletta risponde solitamente sul campo, con il suo modo di lavorare. La frase è forte ma Diletta solitamente ama rispondere con il lavoro, il suo stile, senza rincorrere polemiche. Il tutto nulla toglie alla bravura e l’eleganza della collega di Mediaset Giorgia Rossi.

Marika Fruscio ha parlato anche della sua posizione, dei suoi sogni, i suoi obiettivi e ha detto: “I miei sogni nel cassetto? E’ bello sognare, ma resto con i piedi per terra. Io sono una brava ragazza fondamentalmente e non mi sono mai trovata in certe situazioni. Vivo giorno per giorno”. La bella Marika conclude con un pensiero al suo Napoli, del quale lei è tifosissima. Spera in una sorpresa per l’esito di questo campionato, magari a tinte azzurre.

