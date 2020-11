Martina Stella e sua figlia sul set insieme in bikini, bellissime

Martina Stella condivide una foto con la figlia mentre erano sul set in bikini, sono bellissime mamma e figlia

L’attrice Martina Stella condivide una foto sul set di Gente con la figlia, entrambe sono in bikini e sono splendide. Nella didascalia scrive:”In questi momenti difficili a volte può fare bene pensare ai ricordi belli dell’estate. Qui con la mia dolce Ginny.” La figlia ha 8 anni ed è nata dal legame con l’ex compagno Gabriele Gregorini.

I due si sono lasciati di comune accordo, poiché la loro storia d’amore non andava più. Oggi la Stella è sposata con Andrea Manfredonia, procuratore calcistico e titolare di un’agenzia di management sportivo.

Martina Stella è tornata al cinema con una pellicola sul lockdown, accanto a lei il collega Ricky Memphis

Uscito da qualche mese il nuovo film con Martina Stella, Lockdown all’italiana. La commedia che tratta appunto del periodo di lockdown trascorso a marzo, è stato girato in pochissimo tempo e il regista è Enrico Vanzina. Il film parla di due coppie di coniugi intricati in rispettivi tradimenti, che però dovranno fronteggiare chiusi in casa perché fuori non posso andare a causa del lockdown. I protagonisti sono, Paola Minaccioni, Ezio Greggio, Martina Stella e Ricky Memphis. Ovviamente protagonista principale della commedia è la pandemia globale, quindi ci saranno riferimenti a mascherina, smart working e tutto ciò che nella vita reale di ora sta accadendo.

Quando è uscito il film la situazione si era aggravata rispetto all’estate, ma la gente era ancora libera di uscire e il film sembrava una commedia che potesse sdrammatizzare una situazione infernale. Tuttavia oggi che di nuovo il lockdown si è impossessato delle vite di molti, suona come un incubo e non più un film per ridere. Tuttavia è in questi momenti che bisogna saper farsi una risata altrimenti l’ha vinta il virus, quindi l’intento è apprezzato.

Molti hanno criticato il film in sè per i soliti messaggi e le solite battute viste e riviste. Tuttavia è stato un tentativo anche di riportare le persone al cinema dopo un periodo duro. E infondo un pò di verità la trama la nasconde, perché certi siparietti non passano mai di moda.

