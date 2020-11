Matilde Brandi e l’ancestrale scollatura a forma di cuore – FOTO

L’abito da sera di Matilde sullo sfondo del GF Vip conquista il popolo dei social network: le calza a pennello.

Visualizza questo post su Instagram Stasera una bella puntata ❤️ Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal) in data: 9 Nov 2020 alle ore 5:41 PST

La ballerina e soubrette italiana, Matilde Brandi, ha postato quest’oggi il suo look da nostalgica ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip 5. Nonostante la conclusione dell’avventura come celebre conquilina ad accompagnare lo scollatissimo abito da sera è il suo sorriso disarmante. Potrebbe essere la ferrea testimonianza del suo spirito combattivo che ha precedentemente mostrato tra gli altri concorrenti del gioco. I suoi fans nei commenti sostengono questa versione. “Eri una bellissima persona dentro la casa non capisco il pubblico” è l’opinione di un ragazza in risposta alla foto di Matilde reduce dalla scorsa puntata dello show televisivo di Canale 5.

Leggi anche —>>> Elodie: “volo via” sulle ali del mio nuovo ed imperdibile progetto

Matilde: la classe di una ballerina

In seguito agli apprezzamenti riscontrati sul suo profilo Instagram nei riguardi dell’abito indossato dalla showgirl romana, Matilde non smentisce il suo talento e la sua passione per la danza. Il post pubblicato da lei poco meno di un’ora fa contiene un video in cui è ritratta Marta C Gonzales, ballerina di fama mondiale per aver interpretato la coreografia de Il Lago dei Cigni nel 1960.

Potrebbe interessarti anche —>>> Alessia Marcuzzi parla ai fan ed annuncia un ritorno imminente – FOTO

Il video della famosa ex prima ballerina spagnola, scomparsa lo scorso anno dopo la sua lunga convivenza con l’Alzheimer, sta facendo il giro del web. La commovente performance ritrae una spaccato newyorkese della storia personale della danzatrice e che continua ad emozionare incredibilmente ancora oggi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter