Michela Quattrociocche sogna ad occhi aperti: sguardo irresistibile – FOTO

Michela Quattrociocche regala un primo piano su Instagram assolutamente da urlo: l’attrice bella come non mai, i fan in delirio

Fin da giovanissima, dalla sua interpretazione in ‘Scusa ma ti chiamo amore’, Michela Quattrociocche ha fatto sognare i suoi fan. La bellezza dell’attrice non è mai stata in discussione e nei suoi scatti su Instagram torna spesso d’attualità. Immagini che accendono la fantasia dei followers e che descrivono un fascino davvero con pochi eguali. E’ stato un 2020 difficile per Michela, che ha detto addio alla storia con l’ex calciatore Alberto Aquilani. Ma si è già rimessa in pista con un nuovo amore e la vediamo infatti radiosa e seducente come sempre. Guardate lo scatto di oggi sul suo profilo a pagina successiva…

