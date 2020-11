Morena Avagliano, in un mini abito aderente nero è splendida-FOTO

La Avagliano pubblica una foto su Instagram in cui appare stupenda con un abito mini attillato nero con stivali col tacco

Bellissima Morena Avagliano con un mini abito aderente e stivali alti con tacco, appare sensuale. Nella didascalia scrive:” La delicatezza nasconde sempre un cuore ricco di eleganza”. La modella è la numero 962 nella lista dei top influencer in Italia, vanta 296mila follower su instagram.

Morena Avagliano e i suoi consigli sul beauty

L’influencer condivide molti consigli sulla cura della pelle e dei capelli sul suo profilo instagram. Spiega come preparare uno scrub e maschera in casa con ingredienti naturali, poi spiega i passaggi per una beauty routine perfetta. Se ne intende anche di capelli, infatti spiega la preparazione di una maschera per capelli con punte secche e disidratate a base di miele e olio di oliva. Oltre a spiegare e consigliare maschere naturali, l’influencer acquista prodotti e li consiglia alle sue follower. Spiegando ogni singolo prodotto nel dettaglio, a cosa serve, cosa contiene e il risultato che si ottiene.

I suoi consigli variano da beauty skin e hair care alla cura dei denti con sbiancamento fai da te. Sono in molte a chiedere consiglio alla ragazze che sembra molto preparate sugli argomenti di bellezza. Oltre che a dispensare consigli estetici, l’influencer è una che si allena duramente in palestra, il suo fisico lo dimostra bene. Fa anche da motivatrice, infatti sotto ai suoi post in palestra sprona le persone ad allenarsi fissandosi un obietto e raggiungerlo.

Alcune sue parole sono:”Fissare degli obiettivi è il primo passo per trasformare l’impossibile in possibile. Per trovare la giusta spinta per andare in palestra, fissate il vostro obiettivo: che sia quello di dimagrire o di sentirvi di nuovo in forma, poco importa”. Sicuramente un messaggio che può spingere tanti a muoversi e allenarsi, vedendo poi i benefici e risultati che ottiene lei, vale la pena fare lo sforzo.

