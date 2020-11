Per i Pinguini Tattici Nucleari è tempo di pubblicare un nuovo progetto dopo il grande successo ottenuto quest’anno: in arrivo “Ahia!”

Per loro questo è stato un anno fondamentale, dopo anni di gavetta si sono fatti conoscere a un vasto pubblico grazie alla loro partecipazione al Festival di Sanremo e da allora la strada è stata tutta in salita. Il brano con il quale hanno partecipato, “Ringo Starr“, è stato un vero successo così come l’album “Fuori dall’hype” rivisitato per l’occasione. Quest’estate i Pinguini Tattici Nucleari con la loro “Ridere” si sono aggiudicati un posto nelle playlist della stagione e non hanno deluso le aspettative con il nuovo singolo “La storia infinita“. Proprio quest’ultimo brano, pubblicato qualche mese fa, ha aperto le porte a un nuovo progetto discografico.

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il nuovo singolo Scooby Doo, tratto dall’EP Ahia!

La band capitanata dal cantante Riccardo Zanotti è pronta a fare ritorno con un EP inedito che prende il nome da una delle tracce inserire al suo interno: “Ahia!“. Sarà disponibile a partire dal 4 dicembre e i Pinguini Tattici Nucleari hanno voluto rilasciare in modo ufficiale la sua tracklist. Saranno sette i brani contenuti:

Scooby Doo Scrivile Scemo Bohémien Pastello Bianco La storia infinita Giulia Ahia!

Il prossimo singolo che sarà rilasciato questo venerdì 13 novembre è proprio il brano che apre il progetto, “Scooby Doo“. Nei prossimi giorni saranno svelati dei dettagli a riguardo. “Sul pezzo, suo suo assolo di chitarra e le sue metriche serrate” sottolineano nel post di annuncio. Riguardo al curioso titolo dell’EP invece Zanotti ha spiegato: “Ahia è una parola affascinante, nessuno te la insegna […] Tutti veniamo al mondo con un determinato numero di Ahia dentro, nel codice genetico, innati. Ognuno di essi corrisponde a una volta in cui permettiamo al mondo di farci del male, in modi diversi“.

Come accade spesso quindi il significato è molto più profondo di quello che si possa pensare e i Pinguini Tattici Nucleari sono particolarmente amati anche per la loro capacità di utilizzare un semplice lessico, riferimenti di cultura pop, per dare alle emozioni una denotazione semplice ma non per questo meno profonda.

