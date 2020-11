Romina Power, la FOTO di Ylenia Carrisi con il suo cappotto

Romina Power. La cantante americana pubblica uno scatto delizioso della figlia Ylenia, scomparsa nel 1994. Un dolore sempre acceso

Un dolore che non accenna ad affievolirsi e che mai potrà farlo, quello che prova una madre all’idea della scomparsa della propria figlia. E’ quello che sente costantemente la cantante americana Romina Power che, dallo scoccare del 1994, non ha avuto più notizie della primogenita, Ylenia Carrisi.

Dov’è finita la ragazza? Le ultime tracce confermavano la sua presenza a New Orleans, negli Stati Uniti. Si trovava nella città del jazz insieme al trombettista Alexander Masakela, suo fidanzato, mai accettato dalla famiglia e primo indiziato per la sua scomparsa. Ylenia si allontanò dall’albergo dove alloggiava senza i suoi effetti personali. Non fece più ritorno.

Il padre ha presentato istanza di dichiarazione di morte presunta nel 2013 presso il tribunale di Brindisi, che ha accolto la richiesta. Romina Power, “profondamente amareggiata” dalla decisione dell’ex marito, non si è rassegnata all’idea che la figlia sia deceduta.

Non è la sola a credere che sia ancora viva. Anche il figlio Yari sostiene, dopo aver raccolto informazioni negli anni, che la sorella sia ancora in giro e non si faccia viva a causa del polverone mediatico che ha suscitato (e suscita ancora) la sua vicenda.

Romina Power. Ylenia in ogni foto

Novembre è decisamente un mese difficile per la famiglia Carrisi / Power. Proprio in questo periodo ricorre infatti il compleanno di Ylenia. Nata nel 1970, quest’anno compirebbe 50 anni. Romina Power da parecchi giorni a questa parte non fa altro che pubblicare vecchi scatti nostalgici che ritraggono la giovane scomparsa. Ieri è stata la volta di un’immagine insieme allo zio, Tyrone, fratellastro di Romina (nato dal rapporto del padre della cantante con Deborah Ann Montgomery Minardos).

Oggi propone una fotografia tipica di molti ragazzini. Una dolce Ylenia ancora bambina indossa un cappotto oversize, appartenente alla madre. Tutti abbiamo indossato i vestiti dei genitori per sentirci grandi e avere il loro odore su di noi. Romina Power scrive: “Ylenia, indossando un cappotto mio”. In poche ore oltre 4200 like, prova della vicinanza e dell’empatia del pubblico con la cantante che è entrata nel cuore degli italiani. L’augurio è da tutti condiviso, che questa famiglia possa trovare al riguardo pace e serenità.

