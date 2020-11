Samantha De Grenet, cosce in mostra e sorriso raggiante -FOTO

Ogni riccio è un capriccio ma se a farli fosse Samantha De Grenet? Un spettacolo della natura con la sua bellezza conquista il web che attendono le sue foto

Di origine romana, classe 1970, Samatha De Grenet all’età di cinquanta anni si fa sempre più bella e mostra ai suoi fan tutta la sua bellezza. Oltre ad essere un’ottima conduttrice è anche molto attiva sui social dove ogni volta condivide con i followers, ormai diventati 421 mila, la sua routine rendendola ancora più piacevole con foto e video. Raggiante, semplice, genuina, una donna con la D maiuscola che non ha bisogno di apparire, la sua spontaneità la rende unica.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>GF Vip, Enock Barwuah interessato a Giulia Salemi? L’influencer mette le cose in chiaro

Samantha De Grenet cosa mostra ai suoi fan nella foto?

Pochi giorni fa Samantha ha compiuto cinquant’anni e per lei è stato un compleanno molto speciale. Non sono mancati messaggi e video di auguri che l’hanno resa ancora più felice e così passata la festa è stata lei a postare una foto di ringraziamento su Instagram. In quel post si mostra nella sua semplicità, con i capelli al vento e un vestitino bianco e corto. Le sue cosce nude sono qualcosa di indescrivibile e il suo sorriso è contagioso.

“Siete il mio cuore” scrive la conduttrice, felice di quello che la vita le ha donato fino ad oggi: dalla famiglia agli amici, dal lavoro ai suoi fan. Non poteva desiderare di meglio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter