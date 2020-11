Sara Croce in uno scatto più seducente che mai su Instagram, vestaglia aperta e reggiseno esplosivo: un fisico da urlo

Visualizza questo post su Instagram @cuorestore.roma 🖤 Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98) in data: 28 Ott 2020 alle ore 5:09 PDT

Nella storia del programma televisivo ‘Avanti un Altro’ rimarrà sempre come una delle Bonas più apprezzate. Parliamo di Sara Croce, che dopo la scorsa stagione ha lasciato il programma ma ormai ha un tale seguito come modella e come influencer da essere una delle bellezze più cliccate su Instagram. La splendida pavese, classe 1998, regala di continuo scatti da urlo, oltre a essere stata recentemente al centro di gossip sfrenati per le sue ultime relazioni e anche per i due di picche rifilati a personaggi famosi, come Cristiano Ronaldo. Lo scatto di oggi su Instagram è ancora più provocante del solito: andate a pagina successiva per scoprirlo…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sara Croce, semplicemente divina in intimo davanti allo specchio, un sogno – FOTO

Sara Croce, ‘una brutta giornata’: ma si (e ci) tira su in lingerie